¿Becky Lynch en NXT UK TakeOver: Dublín? El reto fue lanzado

Teniendo en cuenta que recién se ha anunciado este nuevo especial, es pronto para saber qué combates formarán el cartel. Pero obviamente la fanaticada ha comenzado a especular con ello, así como Superestrellas de la marca británica han empezado a pensar qué quieren hacer el 26 de abril en la capital de Irlanda. De hecho, uno de sus nombres más importantes tiene un oponente en mente.

No sabemos si es más improbable este combate o del que hablamos ahora. Los dos parece imposible que pueda ocurrir. Mientras que el Campeón Crucero NXT tiene un rival favorito para NXT UK TakeOver: Dublín, la Campeona NXT UK también. Utilizando un video de Conor McGregor, Kay Lee Ray ha desafiado a Becky Lynch a un enfrentamiento en este próximo evento. ¿Aceptará la luchadora irlandesa?

GIVE ME THE MAN IN DUBLIN

💩bag if you don't. #NXTUKTakeOver: Dublin 🇮🇪@NXTUK @WWENXT @btsportwwe @WWE @WWEUK @BeckyLynchWWE pic.twitter.com/mBWVdV0J5F

