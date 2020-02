Con cada combate que tiene nos preguntamos si va a ser el último que dispute The Undertaker. Podría ser cualquiera debido a su edad y a sus lesiones, nunca se sabe lo que puede pasar cuando se entra a un encordado; pero entendemos que será anunciado previamente el retiro de una leyenda tan grande. No se ha dicho tal cosa todavía pero obviamente ha comenzado a hablarse de que WrestleMania 36 como escenario y AJ Styles como oponente podrían ser el final de Taker como luchador. Porque este parece que será su combate en el magno evento el 5 de abril.

► El fin del Undertaker en WWE: ¿Survivor Series?

Podría ser si ocurre una desgracia como una nueva lesión grave pero por lo que sabemos ese no es el plan de ninguna de las partes. No hablamos de información confirmada obviamente pero es interesante lo que reporta Paul Davis en un reciente informe en WrestlingNews.co.

«Ya se está hablando de hacer algo especial para Survivor Series 2020, ya que este evento marcará 30 años desde que The Undertaker debutó en WWE; por lo que es probable que vuelva a luchar después de WrestleMania».

No podemos confirmar nada pero si todo sale bien en su siguiente lucha el futuro miembro del Slón de la Fama podría disputar una nueva a finales de año para celebrar tres décadas en la empresa. Las conversaciones han comenzado.

Y si hacemos alguna especulación podríamos imaginarnos al Undertaker liderando un equipo en el PPV contra otro liderado por otra leyenda. Precisamente su debut en Survivor Series 1990 fue en un enfrentamiento de eliminación clásico. Aunque él no era el líder de The Million Dollar Team contra The Dream Team.

Estaremos atentos a todas las novedades que vayan surgiendo acerca de esta cuestión.