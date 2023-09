La necesidad de un título para LA Knight en WWE

¿Es el hombre el que hace que el título sea grande o es el título el que hace que el hombre lo sea? A lo largo de la historia de la lucha libre profesional podemo encontrar todo tipo de casos, desde luchadores que vieron su carrera cambiada al ganar un título hasta cinturones que se vieron elevados por que tal gladiador se hizo con él. Pero Gunther lo tiene claro: «[…] Lo que realmente creo es que no es el título el que hace al hombre, sino el hombre quien hace al título. Creo firmemente en eso […]».

► LA Knight, necesitado de un título

En cambio, como explica en ReviewSTL, LA Knight considera que él necesita un campeonato. Fue Campeón del Millón de Dólares cuando estaba en NXT, pero este no es un cinturón reconocido por la compañía por lo que podríamos decir que nunca ha sido monarca en el McMahon Empire. Por otro lado, actualmente no está cerca de campeonar, aunque salir victorioso de su rivalidad con The Miz -empezando por vencerlo hoy en Payback 2023– sería un buen paso en esa dirección.

«Es necesario para mí. Puede que haya diferentes filosofías sobre si es necesario ser popular o no. No, tal vez no sea imprescindible ser popular, pero en mi caso, para alcanzar donde quiero estar y lograr lo que deseo hacer, considero que es esencial. No puedes formar parte de esas conversaciones sobre quién es el mejor en el momento presente o incluso de todos los tiempos, a menos que hayas conseguido esos títulos. Entonces, ¿es necesario desde una perspectiva de popularidad? Quizás no, pero ¿es necesario para mí y lo que quiero lograr? Sí, lo es».

► Cartel de Payback 2023