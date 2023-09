Tony Khan: «All Out para evitar una demanda de ROH»

All In fue un evento clave para el nacimiento de AEW. Fue una gran prueba de lo que Cody Rhodes, The Young Bucks y Kenny Omega podían hacer por su cuenta, sin necesidad de una compañía. Ellos acabaron siendo luchadores y Vicepresidentes Ejecutivos de All Elite Wrestling. En él también estuvieron estrellas actuales de esta como MJF, Britt Baker, Adam Page, Penta El Zero M o Rey Fénix. Ninguno sabía que cuatro años después estarían realizando una secuela que se convertiría en el mayor show de todos los tiempos.

► La posible demanda de ROH

Porque en 2023 sí pudieron llamarlo All In, lo cual no fue posible antes de que Tony Khan comprara ROH. Por ello nació All Out, que mañana mismo celebrará su edición 2023, en la que algunos de estos guerreros estarán presentes, como vemos más abajo en el cartel del pay-per-view. Pero ahora nos enfocamos en el nombre para descubrir -según cuenta el presidente All Elite en un episodio reciente de AEW Unrestricted en Starrcast– que quisieron evitar que la empresa del honor los demandara.

«All Out, para ser honesto, se llamó así porque no quería utilizar All In y enfrentar una demanda por parte de ROH.»

En 2019, cuando AEW comenzó su andadura en la lucha libre profesional, Tony no sabía que tres años después compraría Ring of Honor. Es interesante apuntar también que el nombre de All In se le ocurrió a Teil Rhodes, hermana de Cody Rhodes, como se da a conocer en el documental American Nightmare: Becoming Cody Rhodes.

► Cartel de All Out 2023

CAMPEONATO INTERNACIONAL: Orange Cassidy (c) vs. Jon Moxley

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: MJF y Adam Cole (c) vs. The Dark Order (Alex Reynolds y John Silver)

Bullet Club Gold (Austin Gunn, Colten Gunn, Jay White y Juice Robinson) vs. FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) y The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson)

Kenny Omega vs. Konosuke Takeshita (con Don Callis)

Eddie Kingston y Katsuyori Shibata vs. Blackpool Combat Club (Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta)

CAMPEONATO MUNDIAL TELEVISIVO ROH: Samoa Joe (c) vs. Shane Taylor

CAMPEONATO TNT: Luchasaurus (c) (con Christian Cage) vs. Darby Allin

CAMPEONATO TBS: Kris Statlander (c) vs. Ruby Soho

Powerhouse Hobbs vs. Miro