Natalya vence a Mickie James, quien regresa tras 1 año fuera

Luego de poco más de un año fuera de acción, la veterana Mickie James, de próximamente 41 años de edad, regresó al ring luego de haber estado lesionada y encontrarse con problemas creativos, mismos que parecen seguir, dado que su regreso fue puesto en segundo lugar para darle seguimiento a la rivalidad de Seth Rollins y Rey Mysterio.

► Natalya se encarga de dejar KO a Mickie James, ¿entrarán en una rivalidad?

El último combate de Carmella en WWE tuvo lugar el primero de junio de 2019 en un House Show en Waco, Texas, en donde fue vencida por Carmella por decreto del réferi, luego de que se lastimara su rodilla tras un mal movimiento.

El 5 de junio del año pasado, Mickie anunció a sus fans que tras una imagen por resonancia magnética (MRI), se había podido establecer que tenía roto el Ligamento Cruzado Anterior. Y el pasado 3 de julio de este año, reveló que había logrado obtener el alta médica, pese a que muchos rumoraban con que su lesión iba a ponerle punto final a su carrera. Sin embargo, esto no pasó, tal vez porque WWE no tiene tantas mujeres experimentadas que pueda ayudar a las actuales y futuras estrellas femeniles en la carretera. Porque es bien sabido que a Vince McMahon no le agrada tanto que los veteranos se suban al ring, contadas excepciones.

El primer combate en su regreso, ante Natalya, no salió como quería para James, quien terminó noqueada y tendida en la lona, por lo que la réferi hizo la cuenta de protección de 10 y perdió el combate. Durante el mismo, Lana se la pasó grabando cómo Natalya la golpeaba para subir los vídeos a Tik Tok. Y Seth Rollins se la pasó discutiendo, junto a Murphy, a Samoa Joe porque le pedía revelar sus fuentes de cómo sabía Joe que Rey Mysterio va a estar aquí más adelante.

