Natalya repasa sus estadísticas: "Soy la mejor de siempre"

En este preciso momento Natalya se encuentra mostrando de nuevo su cara más malvada junto a Lana. Las dos han formado una alianza que por ahora no les ha reportado mucho, aunque han puesto en su mira el Campeonato Femenil de Parejas WWE. Pero para eso tendrán que conseguir algunas victorias. Quizá que la canadiense venza la semana que viene a Mickie James sería un buen paso adelante en esa dirección.

► Natalya repasa sus estadísticas en WWE

Y si no lo es al menos "The Queen of Harts" estará sumando un nuevo triunfo a su casillero histórico. Uno que antaño hubiera sido mucho más grande, cuando James era una verdadera estrella. Lo mismo puede decirse de ella. Ambas estuvieron un día en una situación mucho mejor pero al mismo tiempo ambas son leyendas y afortunadamente siguen haciendo las delicias de los fanáticos, aunque no tan habitualmente como quisiéramos.

Pero vamos a lo que vamos. Camino a su combate del lunes que viene con la recientemente regresada cinco veces dueña del extinto Campeonato de Mujeres WWE, Nattie compartió en Twitter las estadísticas que ha forjado desde que comenzó su aventura como Superestrella.

I AM THE #BOAT!

BEST 👏 OF 👏 ALL 👏 TIME!!!!!

✔️ MOST MATCHES

✔️ MOST WINS

(... of any WOMAN in @WWE history!) See you next week, @MickieJames!😘 pic.twitter.com/P0SaX5D2uK — NattieByNature (@NatbyNature) August 11, 2020

"¡Soy la mejor de todos los tiempos! ¡¡¡LA MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS!!! Más combates y más victorias (¡qué cualquier mujer en la historia de WWE!). ¡Te veo la semana próxima, Mickie James!".

La veterana luchadora nacida en Calgary no menciona los títulos que ha ganado, lo cual tiene cierto sentido porque no ha tenido demasiada suerte a este respecto a lo largo de su longeva carrera: un Campeonato Femenil SmackDown (86 días, de agosto de 2017 a noviembre del mismo año) y un Campeonato de las Divas (70 días, entre noviembre de 2010 y enero de 2011). De hecho, sostuvo más títulos en su aventura previa a WWE.

En cuanto a esta cuestión, podemos volver al título de equipos de la división femenil. Ahora mismo tanto ella como su nueva mejor amiga parecen totalmente alejadas del mismo. Es más, lo más seguro es que no van a tener una oportunidad de coronarse como monarcas, si es que la tienen, hasta que Sasha Banks y Bayley no dejen de serlo. Porque no se va a armar una rivalidad entre las cuatro rudas. Así que seguirán trabajando juntas sin un destino claro.

Por otro lado, comentando las estadísticas de Natalya, hace casi dos meses de su último triunfo, por lo que su presente no es demasiado voyante. Aún así, como suele decirse, que le quiten lo bailado. Lo que ha hecho hasta ahora es impresionante y un día entrará al Salón de la Fama.

