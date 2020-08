Anunciada primera lucha de Mickie James en un año

A finales del pasado año, se rumoró con el final de la carrera competitiva de Mickie James, después de que por entonces, la veterana llevara medio año fuera de las pantallas debido a una importante lesión de rodilla. Sin embargo, Mike Johnson de PWInsider puso fin a las especulaciones, reportando que una vez se recuperara, James tenía intenciones de volver a los rings.

En abril, la ex-Campeona WWE se consideró afortunada de no haber sido uno de los nombres afectados por los recortes de personal de la compañía McMahon, y esta tampoco fue desechada en las siguientes olas de despidos que no cesaron hasta finales de mayo. Así, supimos de su alta competitiva el mes pasado, aunque WWE postergó su regreso a la acción debido al coronavirus.

► Gran choque para James en su retorno

Hasta que, cualquiera diría que la situación ha mejorado en EEUU, McMahonlandia anunció la vuelta de James en Raw. No obstante, tuvo un papel poco relevante, siendo protagonista de un único segmento junto a Natalya y Lana, que, no obstante, llevó a la concreción de un duelo contra "The Queen of Harts".

El último combate de James hasta el momento tuvo lugar el 1 de junio de 2019, ante Carmella, durante un WWE Live celebrado desde el Extraco Events Center de Waco (Texas). Encuentro que terminó antes de tiempo cuando James, aparentemente tras un mal gesto, se rompió el ligamento cruzado de una de sus rodillas. Por suerte, una operación y reposo nos han traído de vuelta a esta leyenda viva de la división femenil de WWE.

Con SummerSlam 2020 a la vuelta de la esquina, James podría tener lucha en el PPV; quizás una revancha contra Natalya si el resultado del próximo lunes no queda muy claro. James no participa en una edición de "The Biggest Party of the Summer" desde 2009, cuando batalló dentro de una Batalla Campal.

