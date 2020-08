Novedades en el cartel de SummerSlam 2020

Al inicio del episodio de Raw de la pasada noche, WWE dejó claro que el Seth Rollins vs. Dominik Mysterio de SummerSlam 2020 no será un encuentro cordial, por si hacía falta recalcarlo después de que "The Monday Night Messiah" intentara sacarle un ojo a Rey Mysterio.

Y a falta de un cambio de planes, sí que se confirmó una curiosa estipulación para el inminente choque. Rollins dejará a Dominik usar cualquier arma que desee, ya que, según el ex-Shield, de otra manera, bajo las reglas tradicionales de un combate de lucha libre, su oponente no tendría oportunidad alguna.

Pero uno de los puntos clave del capítulo iba a ser el mano a mano no titular entre Bayley y Asuka, pues si "The Empress of Tomorrow" lograba vencer a la Campeona Femenil SmackDown, obtendría una oportunidad contra Sasha Banks por el Campeonato Femenil Raw en "The Biggest Party of the Summer". Y la nipona logró imponerse mediante su Asuka Lock, confirmando lo que ya lucía previsible. Una revancha de Extreme Rules y del choque visto el pasado 27 de julio en Raw que aparentemente pondrá fin a estas hostilidades.

Y algo que también resultaba cuestión de tiempo era el añadido de otra revancha: Braun Strowman vs. Bray Wyatt, ahora con el Campeonato Universal sobre la mesa, hecho oficial durante la emisión del show de ayer.

► Siete platos ya en el menú de SummerSlam 2020

El grueso del cartel del gran evento estival se define, con un total por ahora de siete combates.

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

CAMPEONATO UNIVERSAL

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Sasha Banks (c) vs. Asuka

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. ganadora de la Batalla Campal de tres marcas de este viernes

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. MVP

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (c) vs. Andrade y Ángel Garza

Seth Rollins vs. Dominik Mysterio

WWE RAW (10 de agosto 2020) | Retribution vuelve a atacar

_____________________________________

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto. Y un día antes, NXT TakeOver: XXX, el nuevo especial de NXT.