Cualquiera diría que cuando se retire de los encordados Natalya podría continuar trabajando dentro de la WWE como entreandor o productora, aportando tanto su enorme talento como su inigualable experiencia. Sin embargo, en una entrevista con Fightful, la veterana luchadora adelanta que no se ve en ninguno de esos roles.

> Cuando Natalya se retire como luchadora

“No creo que alguna vez sea entrenadora o productora. Ahora, escucha, soy una de esas personas que dicen: ‘Nunca digas nunca’. Creo que los entrenadores y productores tienen el trabajo más difícil de toda la compañía. Literalmente, están entrenando a las Superestrellas del mañana. Cuando eres un Hart, obtienes un ring de lucha y lo pones en tu patio trasero. Bret tiene un ring, yo tengo un ring, Edge tiene un ring. Considero a Edge un Hart. Tenemos un ring. TJ y yo, un sueño de toda la vida era tener nuestro propio cuadrilátero de lucha libre. Así que obtuvimos nuestro propio cuadrilátero, y es un cuadrilátero de la WWE. Nos encanta. Es grande, es hermoso. Es muy especial para nosotros. Lo cuidamos.

“Lo que hacemos es tener nuestro Dungeon, lo llamamos el Dungeon. Es un taller. Así que organizamos un curso de lucha libre una vez a la semana para las personas que sabemos que necesitan ayuda adicional. Ya sea Angelo Dawkins, quien, por cierto, ha hecho una gran transformación física. Ves su crecimiento y su cambio. Trabajará en Raw, trabajará en eventos en vivo, trabajará en SmackDown, trabajará un pay-per-view y todavía estará en nuestro ring todos los miércoles. Ha perdido mucho peso. La semana pasada estaba en Raw con un six pack. Yo estaba como: ‘Maldita sea’. Pero ves a Liv Morgan, el crecimiento que ha tenido en la WWE. Realmente siento que Liv se esfuerza. Viene y entrena con nosotros. Nuestro entrenamiento es realmente serio, es realmente intenso y no cualquiera puede estar allí y hacerlo. No todos pueden manejarlo, porque es bastante agotador”.

Nattie habla también de las luchadoras con las que ha entrenado en el Dungeon:

“Tuvimos a la encantadora Raquel Rodríguez en nuestro ring. Como dije, hemos tenido a Dawkins, Liv, Roxie, Cora Jade. Ha habido mucha gente, Shotzi ha estado allí. Nikki Cross. Nombres que no puedo mencionar han estado allí porque son secretos. Beth Phoenix fue allí hace un par de semanas. Ha habido mucha gente que ha dicho: ‘Oye, Nattie, queremos mantenerlo en privado’. Pero te sorprendería mucho saberlo. Un día te diré a todos los que han estado allí. Pero el ring es increíble. La gente siempre dice: ‘Oh, ¿vas a ser entrenadora después de la WWE? ¿O quieres ser productora?’. Para mí, hay muchos otros sueños que tengo y no sé si tengo la paciencia para ser entrenadora o productora, pero me encanta el taller de lucha libre que tenemos. TJ transmite su conocimiento y yo no solo estoy transmitiendo mi conocimiento, estoy aprendiendo de las personas con las que trabajo. Así que se trata de afinar”.

¿Qué opinas de Natalya?