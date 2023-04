Masvidal cree que carrera de Chimaev será corta

Jorge Masvidal, estrella del peso welter de la UFC, ha vuelto a apuntar a Khamzat Chimaev.

Durante una reciente entrevista con Karisa Maxwell, de Sporting News, Masvidal volvió a arremeter contra Chimaev por su falla en el peso el pasado mes de septiembre, que provocó un cambio significativo en el cartel principal del UFC 279.

“Ese tipo ni siquiera está peleando. Este nuevo estilo de peleador, está más allá de mí. Sólo va a Instagram y habla un montón de m*erda“, dijo Masvidal. “En cada entrevista, todo lo que dice es: ‘Soy gángster esto, gángster aquello’. Los gángsters hacen peso y compiten, porque antes de ser un gángster, eres un pu** hombre.

“Lo mínimo que podrías hacer es, uno, no tomar esteroides, y dos, hacer el peso. No le acuso de tomar esteroides, lo que no me sorprendería de todos modos, pero si alguien toma esteroides y no hace el peso, no eres un peleador“, continuó Masvidal. “Get the f*ck outta here… Hablar es barato… Ya se retiró en su día porque cogió la corona o la gripe…. No creo, personalmente, que siga en el deporte mucho más tiempo”.

Mientras Masvidal está centrado en su regreso a la acción este fin de semana en el UFC 287, Chimaev probablemente también tenga un interés personal en el evento de Miami.

Además de que el combate entre Masvidal y Burns promete agitar las cosas en lo más alto de la división de peso welter, “Borz” tiene la vista puesta desde hace tiempo en Pereira, que defenderá su título de peso medio contra Israel Adesanya en la pelea estelar.