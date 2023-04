Sandhagen: No me importa la fama y la popularidad

Cory Sandhagen busca las pruebas más duras en la división de peso gallo en su búsqueda del oro.

Sandhagen (17-4 MMA, 10-3 UFC) llamó la atención sobre Merab Dvalishvili (16-4 MMA, 9-2 UFC) tras vencer a Marlon Vera en UFC on ESPN 43 hace nueve días y le considera el mejor peleador de la división al margen del combate por el título entre el campeón Aljamain Sterling y Henry Cejudo en UFC 288 el 6 de mayo.

Aunque reconoce que Sean O’Malley (16-1 MMA, 8-1 UFC) es posiblemente el mayor nombre y atracción de la división, no es eso lo que busca Sandhagen.

“Es entonces cuando se reduce a la cuestión del valor”, dijo Sandhagen en una entrevista con Sportskeeda. “O’Malley es un buen peleador, pero no es un desafío tan duro como Merab. ¿Voy a llamar a ese tipo que sé que no es un reto tan difícil sólo porque todo el mundo lo presenta como un tipo muy famoso y popular?

“Realmente no me importa demasiado la fama y la popularidad. Voy a funcionar con el sistema de valores que tengo, que es pedir el reto más difícil, y ese es Merab. No es O’Malley. Espero que sea el próximo”.

O’Malley optó por no servir de reserva para la pelea por el título de Sterling y Cejudo, pero reveló que ha hablado recientemente con la UFC y le han garantizado el ganador.

“Mi próxima pelea será j*didamente grande, garantizada: ganador de Henry vs Aljo“, dijo O’Malley en su canal de YouTube. “Hablé con la UFC y eso está sucediendo. Es oficial: Ganador de esa pelea, pelearé”.