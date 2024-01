Natalya: «Jade Cargill va a impactar en la WWE»

Natalya es parte de estos primeros pasos que Jade Cargill está dando en la WWE pues ella la ha estado entrenando en su gimnasio, The Dungeon 2.0. No hace mucho, «The Queen of Harts» decia que la exAEW será increíble como Superestrella. De momento, dio una buena actuación en el Royal Rumble 2024. Un trabajo durante la batalla real de 30 luchadoras del que Nattie ya avisaba antes del Premium Live Event con las declaraciones que leemos a continuación hechas en Sportskeeda Wrestling.

► Natalya avisa con Jade Cargill

«Jade va a impresionar a todos. Creo que tiene una verdadera pasión por esto, y creo que va a ser buena. De hecho, creo que será realmente buena. Pero lo que realmente me impactó de Jade es que cuando se acercó a mí para entrenar con nosotros en la Dungeon, acababa de perder a su mamá, y sentí que eso mostraba que estaba atravesando probablemente una de las situaciones más difíciles que una persona puede enfrentar. Sin embargo, seguía demostrando tanta pasión por esto, tanto enfoque, tanta determinación, que realmente la respeté aún más«.

«Creo que para cualquiera que esté en esto, ya sea Jade, alguien de NXT, un regreso, una leyenda o incluso yo misma, creo que el mejor y más valioso consejo que puedo dar es tomar esto día a día. Es una maratón, no una carrera. Porque todo cambia constantemente. Cada día es diferente, y se presentarán muchos obstáculos, lo que puede resultar abrumador. He estado haciendo esto más tiempo que cualquier otra mujer en la historia de la WWE, con 17 años ininterrumpidos aquí en la WWE. Aunque al mirar mi extenso historial puede parecer abrumador, he tratado de abordarlo un día a la vez, un momento a la vez, un combate a la vez, y realmente disfrutar cada momento».