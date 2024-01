Lola Vice es una interesantísima promesa de WWE que actualmente brilla en NXT. Ella misma se ha estado encargando de presentarse de la mejor de las maneras no solo con sus combates y segmentos sino haciendo declaraciones como que va a ser la mejor de la historia de la compañía o que lo que ha mostrado hasta ahora tan solo es el comienzo; e incluso está abierta a pelear al mismo tiempo en la UFC aprovechando la relación de ambas empresas. Y además su hermana también quiere unirse a la lucha libre.

► Lola Vice, alumna de Shawn Michaels

El éxito que está teniendo se puede explicar de diferentes maneras pues ser una Superestrella requiere de muchos elementos, pero ahora nos enfocamos en lo que aprende de Shawn Michaels, lo cual pueden hacer todas las luchadoras y luchadores del territorio de desarrollo, aunque cada cual lo aprovecha de a su modo. El ahora encargado de NXT es una de los más grandes de WWE de todos los tiempos y Lola Vice asegura que está aprendiendo mucho de él y que es increíble tratar con «The Heartbreak Kid».

«Oh, es asombroso. Aprendo muchísimo de él. Es simplemente un honor formar parte de una empresa donde mi jefe es Shawn Michaels, pero cada semana, mi único deseo es hacerlo feliz y dar lo mejor para su programa.»

«El mejor consejo que me han dado es ser yo misma. No tengo que hacer más. No tengo que hacer menos. Ser auténtica, ser quien realmente soy, y eso se reflejará en mi personaje, que es lo que hago cada semana.»

Como ganadora del torneo NXT Breakout, Loa Vice ha obtenido la oportunidad de hacer efectivo el contrato que le otorga la posibilidad de disputar el Campeonato Femenil NXT en cualquier momento. Antes, en el progarma de esta semana, aprovechará esa oportunidad para saldar una deuda personal con Elektra López.