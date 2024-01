High Stakes: la imperdible cita de RevPro en 2024

El próximo mes, y en un lapso de apenas una semana, la lucha libre británica va a echar humo.

Como ya comenté, el 25 de febrero, PROGRESS celebrará su Chapter 163, con un gran estelar donde Spike Trivet y Kid Lykos batallarán dentro de una jaula de acero por el magno cetro de la promotora.

Y siete días antes, como también dimos cuenta, RevPro ofrecerá nueva edición de High Stakes, con Will Ospreay despidiéndose de la escena independiente en un intento por destronar a Michael Oku.

High Stakes, además, contendrá en su cartel otros puntos muy atrayentes, detonados en el reciente Live In London 81: Dani Luna defenderá el Campeonato Británico Femenil Indiscutible RevPro ante Safire Reed, Zack Sabre Jr. se medirá a Connor Mills y Luke Jacobs hará lo propio con JJ Gale.

Confirmaciones que se unen al debut de Mustafa Ali en RevPro, ante Robbie X, y el igualmente citado choque entre Shingo Takagi y Gabe Kidd. Y cuando todavía restan tres semanas para la cita, no descarten algún otro anuncio.

Desde el Crystal Palace National Sports Centre de Londres (Inglaterra), RevPro presentará el 18 de febrero High Stakes, cuyo menú luchístico es el siguiente.

February 18th: Oku V Ospreay 3



This will be my last ever independent I do and the venue is nearly sold out.

Make sure you get your tickets before it’s sold out



pic.twitter.com/H9zoMIMjme



🎟️ https://t.co/OHs4C7yn63