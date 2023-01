Naomi confirma que está en Japón a un día de Wrestle Kingdom 17

«(…) se prevé que la compañera de Banks del Campeonato Femenil de Parejas WWE, Trinity ‘Naomi’ Fatu, esté en Japón. (…) Las fuentes en New Japan no confirman que vayan a llevar a Naomi y sugieren que irá por cuenta propia, por lo que tal vez Fatu simplemente viaje a Japón para acompañar a Varnado en el evento y apoyarla y ni siquiera será vista en público (…)». De Naomi apenas hemos sabido nada durante su ausencia de la WWE, al contrario que de Sasha Banks, pero en las últimas horas ha vuelto a la primera plana.

► Naomi está en Japón

Y si hace unas horas nos enterábamos de que Naomi podría estar también en Japón para asistir a Wrestle Kingdom 17 como acompañante de Sassha Banks ahora confirmamos que efectivamente se encuentra en el país de sol naciente. Ella misma lo da a conocer en una reciente publicación en Instagram Stories. Concretamente, la imagen a continuación corresponde a su visita al barrio de Shibuya, en Tokio; está situado a aproximadamente diez kilómetros del Tokyo Dome, arena donde se hará el pay-per-view mañana 4 de enero.

Sin duda sería interesante que Naomi apareciera en el evento con Sasha Banks pero no tenemos ninguna información que nos permita siquiera especular con ello. Que sepamos, ella no ha tenido ninguna reunión con Bushiroad, compañía matriz de New Japan Pro-Wrestling, así como de Stardom, para alcanzar ningún acuerdo. La verdad es que no se sabe nada sobre de qué manera va a continuar con su carrera en la lucha liber profesional. O si va a hacerlo.

En cuanto a «The Boss», tampoco se sabe qué estará haciendo en Wrestle Kindgom, pero que aparecerá es un secreto a voces. Probablemente se posicionará como contendiente al Campeonato Femenil IWGP.

¿Qué os gustaría que fuera lo siguiente de Naomi en la lucha libre?