El reto de un fisicoculturista a Tito Ortiz

Tito Ortiz, miembro del Salón de la Fama de la UFC, podría estar volviendo al boxeo después de que un famoso culturista le llamara la atención.

Durante una reciente entrevista con TMZ Sports, Jake Johns explicó por qué quiere enfrentarse a Ortiz en el ring.

«Respeto a todos los boxeadores, al cien por cien», dijo Johns. «Es un campeón del mundo. Le he admirado y le respeto. Pero creo que ya ha pasado su mejor momento. Creo que yo soy más explosivo. Soy más fuerte. Tengo más juego que él. Todo en uno. Sólo creo que es su hora, hombre. Voy a retirarle el c*lo de verdad».

En una respuesta en su página de Instagram, Ortiz no tardó en abordar el llamado de Johns.

«Este gato Big Boy … dijo que lo llamé. Nunca llamé a este tipo», dijo Ortiz. «Este tipo habla por los codos. Nunca he tenido ningún problema contra él, ni con él, me cae bien. Dice que le he llamado, lo cual es completamente falso. El tipo quiere humo, encendamos esta m*erda, hagámoslo. No he hecho nada desde que luché contra Anderson. Todavía tengo lucha en mí. Si este tipo quiere humo, que suceda».

Ortiz fue elegido miembro del Salón de la Fama de la UFC en 2012 como parte del ala pionera de la promoción. Es un ex campeón de peso semicompleto de la UFC con numerosos elogios, incluyendo victorias sobre Forrest Griffin y Vitor Belfort.

Johns no tiene ningún combate de boxeo profesional o amateur y no parece tener ninguna experiencia notable en deportes de combate. A pesar de acercarse a los 48 años, Ortiz ya ha pasado su mejor momento físico. Aunque, si se toma en serio su regreso a la lucha, una posible redención en el boxeo no sería descabellada.