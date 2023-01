Lana, ¿descontenta con cómo Tony Khan maneja AEW?

Miro no termina de volver a la programación de All Elite Wrestling y sería comprensible que Lana no estuviera de todo contenta con la compañía por esta misma razón. Y justamente eso es lo que parece con sus declaraciones en su reciente entrevista en Bailey Wrestling Show en las que critica veladamente a Tony Khan.

► Lana y el manejo de AEW

“Tony Khan maneja su negocio como le gustaría manejar su negocio, voy a dejarlo así. Hay una razón por la que WWE es la mejor franquicia de lucha libre y una de las mejores franquicias del mundo, y es porque valoran el entretenimiento deportivo, la narración de historias y no solo luchar por un ‘título de lucha libre’, sino que valoran resolver conflictos en el ring y eso es lo que hace que la lucha libre sea especial. Puedes luchar por cualquier cosa como (Chris) Jericho luchar por una lista. Rusev [Miro] luchó en mi honor tantas veces.

«Yo luché contra Summer Rae porque se llevó a mi exnovio al que odiaba y yo quería vengarme. Ese tipo de cosas son identificables y son identificables con las mujeres. Muchas más mujeres miran estas historias donde es una telenovela donde resolvemos nuestro conflicto en el ring. Eso es en lo que WWE es genial; storytelling, trayendo batallas de comedia, cosas divertidas, cosas serias. Personalmente, es por eso que amo WWE porque no es solo lucha, también es entretenimiento, y estoy aquí para entretener y poner sonrisas en los rostros, no solo para ser el ‘mejor luchador‘. Esa es mi posición con respecto a las dos promociones diferentes”.

