MVP es el Campeón de los Estados Unidos, o eso dice él. Apollo Crews no hizo acto de presencia en The Horror Show at Extreme Rules para defender el título después de no haber sido dado de alta médicamente para competir.

Esto no impidió tanto a su oponente como a Bobby Lashley presentarse ante las cámaras para confirmar el cambio de manos del cetro. La empresa de momento sigue manteniendo a Crews como monarca. Y este por supuesto no ha dudado en señalarse como tal después del PPV.

► MVP es el Campeón de los Estados Unidos

Pero de todas maneras el rudo sigue en sus trece y no piensa dar su brazo a torcer. Va a ser interesante lo que pase esta noche en Monday Night Raw a este respecto porque obviamente los tres luchadores se van a encontrar para aclarar las cosas.

Cualquiera supondría que va a armarse un nuevo combate, quizá en el mismo show rojo, porque con toda seguridad no van a esperar hasta el 23 de agosto, fecha en que se celebrará SummerSlam 2020. Pero por ahora solo pued especularse con esto.

Con lo que no es necesario especular es con la opinión de MVP, que en una reciente publicación en Instagram quiso explicar por qué es el campeón.

"¡Si tenemos un contrato para un combate por el título y no te presentas, pierdes! ¡Yo soy su VERDADERO campeón! CAMPEÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS... Los campeones DE VERDAD no ponen excusas. Los campeones DE VERDAD se presentan para luchar".

Sea como sea, la rivalidad va a continuar. Porque si de alguna forma finalmente se confirma que el rudo es el monarca, Crews exigirá una oportunidad de recuperar el campeonato. Y a ver qué ocurre también con Lashley porque no va a estar siempre actuando como acompañante de MVP.