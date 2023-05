I’m Comin’ era una de las mejores canciones de WWE cuando MVP la usaba durante su entrada en los 2000 y acompañó al luchador hasta convertirse en uno de los más populares de la compañía en aquel entonces, tiempo durante el cual alcanzó a convertirse en dos veces Campeón de Estados Unidos y una vez Campeón de Parejas junto a Matt Hardy. Su intérprete es Silkk the Shocker. Pero en realidad no fue una elección del mismo Montel Vontavious Porter sino de Vince McMahon. De hecho, al ahora mánager de Omos no le gustaba al comienzo.

People say WWE should bring back Broken Dreams for Drew McIntyre, and Written In My Face for Sheamus – they need to bring back I'm Comin' for MVP… #MVP #WWE pic.twitter.com/AoMFYIXVGt — Raphael Wilson (@089968Raph___) September 27, 2022

> MVP se acuerda de su antigua canción en WWE

MVP se acordó del tema durante una reciente entrevista con Fightful y dio a conocer la historia de cómo supo que sería suyo:

“En realidad no me gustaba. Como he dicho muchas veces, el tema de Silkk the Shocker, no me gustaba al principio. Me empezó a gustar con el tiempo. Estaba en la arena una tarde y Vince me llamó para enseñármela. ‘Esta va a ser tu música’. Recuerdo cuando la estaban tocando, Vince estaba haciendo su baile incómodo. Yo estaba como: ‘Vince, si a ti te gusta, a mí me encanta‘.

“En ese momento yo estaba haciendo el baile de Jim Jones, soy un gran admirador del hip hop de Nueva York, quería algo un poco más boom-bap. Es una gran canción. Llegó a conectar conmigo. Pero realmente no tuve nada que decir al respecto. Fue solo: ‘Aquí está tu música’. ‘Oh, está bien. Genial'”.

MVP,reigning as WWE United States Champion back in 2007 pic.twitter.com/Xm8Rr4tKhS — Rasslin' History 101 (@WrestlingIsKing) February 28, 2021

¿A ti te gustaba la canción de MVP? ¿Qué piensas del luchador y mánager?