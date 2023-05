Dana White reacciona a la firma de Ngannou con PFL

Como se sabe, el campeón peso completo Francis Ngannou firmó con PLF. Este sábado, el presidente de UFC, Dan White finalmente se refirió a la firma de Ngannou.

Para los que no están familiarizados con el mundo de las artes marciales mixtas, Francis Ngannou es un luchador de élite en la categoría de peso completo. Su firma con PLF (Professional Fighters League) ha sido un gran acontecimiento en la comunidad de las artes marciales mixtas, ya que PLF es una de las principales organizaciones de artes marciales mixtas en el mundo.

La firma de Ngannou con PLF ha sido objeto de mucha especulación y discusión en los últimos meses, y finalmente el presidente de UFC, la organización rival de PLF, ha hablado sobre el tema. Es interesante ver cómo los líderes de la industria de las artes marciales mixtas están reaccionando a esta noticia y cómo esto podría afectar el futuro de la industria.

“Según lo que sé sobre el acuerdo, que no es mucho, no tiene sentido para mí. Le vas a pagar al tipo para que no pelee durante un año y ya han pasado como 18 meses. Ha peleado tres veces en los últimos tres años. Simplemente no es lo que hacemos aquí. No es lo que hacemos. El día que lo liberamos, sabía exactamente lo que iba a pasar”.