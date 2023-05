Mustafa Ali: “Soy el nuevo Campeón del pueblo”

En el reciente Monday Night Raw, Mustafa Ali se ganó una oportunidad por el Campeonato Intercontinental luego de ser el vencedor de una batalla campal. Ahora se enfrentará a GUNTHER en Night of Champions este 27 de mayo, y el Ring General es, sin duda, el favorito para llevarse la victoria. No obstante, Ali lució muy optimista al encontrarse con su rival minutos después de oficializarse el combate.

► Mustafa Ali confía en ganar el Campeonato Intercontinental WWE

Durante una reciente aparición en WWE The Bump, Mustafa Ali abordó sobre las posibilidades que tiene para convertirse en el nuevo Campeón Intercontinental WWE, comparando su próximo enfrentamiento contra Gunther con la historia de David y Goliat. Ali está muy confiado en que podrá obtener el triunfo, resaltando que ha tenido una carrera llena de obstáculos y de personas que lo han subestimado en el pasado.

“Algunas personas quieren llamarme perdedor. No, no, no, soy el favorito. Voy a ser el próximo Campeón Intercontinental“.

“Siento que toda mi historia ha sido sobre superar las probabilidades. Yo era el tipo que fue invitado al Cruiserweight Classic, pero no como participante, era un suplente. Fui el último en recibir un contrato en ‘ 205 Live’… Siempre he sido ese tipo que ha sido olvidado, el tipo en el fondo del barril. Quiero demostrar que soy la Superestrella de la WWE definitiva en Night of Champions.”

Ali continuó diciendo que siempre quiso tener el oro en la WWE, pero que tiene un propósito superior. Afirmó que su nombre de pila significa “El Elegido” por la gente, lo que significa que también es el “nuevo Campeón del Pueblo”, sobrenombre que espera respaldar con una victoria contra The Ring General en Arabia Saudita.