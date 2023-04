Mustafa Ali ha intentado triunfar con distintas ideas en la WWE en los últimos años pero nada ha funcionado y en la actualidad se encuentra, nuevamente, perdido por la programación, luchando de cuando en cuando, sin una verdadera rivalidad que le permita tener regularidad en los Eventos Premium. De ello estuvo hablando recientemente con William Mullally en Esquire Middle East cuando el periodista lo alabó porque siempre pone el corazón en todo lo que hace.

I got to perform umrah in the month of Ramadan aH 🕋

📸 @WWEmena pic.twitter.com/vww5fWskhu — Mustafa Ali / Adeel Alam (@AliWWE) April 13, 2023

> Mustafa Ali, siempre con el corazón por delante

“Gracias. Sí, supongo que ese es mi único consuelo. Siempre escucho a los fans decir: ‘Oh, este tipo se merece algo mejor, deberías presentarte mejor’. Y al final del día, todo lo que pido esque los fanáticos sepan que cada vez que me dan algo, pongo mi corazón y mi alma en ello. Me esfuerzo, ya sea que esté de acuerdo con eso o no. Intentaré que funcione. Y creo que eso es resonó entre los fans. Saben que este tipo hará que cualquier cosa funcione”.

Mullaly también señala el caso de Sami Zayn y cómo logró explotar:

“Correcto, correcto. Y esa es la naturaleza de lo que hacemos, ¿verdad? Hay flujos y reflujos, altibajos, uno simplemente se deja llevar. Y el ejemplo Sami es genial, porque creo que se suponía que solo tendría un momento en pantalla con Roman, pero la química estaba ahí, y como que se desarrolló a partir de ahí. Esa es la naturaleza de lo que hacemos. No hay planes de cinco a diez años, simplemente aguantas los golpes. Entonces, ya sabes, si te mantienes preparado, no tienes que prepararte. Si te comprometes con todo lo que haces, entonces, ya sabes, espero que algún día haga clic y espero que algún día haga clic para mí“.

