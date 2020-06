Mustafa Ali está desaparecido de WWE desde desde principios de febrero, no tiene nada que ver con la Era Covid, sino con una nueva lesión que sufrió entonces, sumada claro a la pandemia mundial que se está viviendo actualmente. Se ha hablado bastante de su regreso a los encordados, sobre todo en relación a que podría ser el hacker de SmackDown, aunque recientemente se adelantó que fue transferido a Raw. En realidad no está claro lo que está pasando ni lo que va a pasar con este luchador. Y la verdad es que las declaraciones que acaba de hacer Ryback no aclaran nada.

► Mustafa Ali está desaparecido de WWE

Pero los comentarios que hace "The Big Guy" no suelen aportar mucha información sino que son interesantes por otros motivos. Y esta vez tienen como protagonista a Ali, pues, en su podcast, la ex Superestrella quiso dar su opinión acerca de su desaparición en este 2020.

“Ali, ¿ha estado en la televisión este año? Él habla abiertamente sobre las cosas. Es un chico inteligente. Siento que un tipo así no encaja en el sistema. Parece muy inteligente. No les gusta eso, por lo general. Está educado sobre cómo van las cosas y ve las cosas como están".

Quien fuera Campeón Intercontinental WWE o miembro de The Nexus piensa que el motivo por el que Mustafa Ali ha estado fuera de acción desde hace cuatro meses es porque de alguna manera a la empresa no le gusta su forma de pensar. La verdad es que esta es la primera vez que se dice algo similar por lo que esto únicamente se puede tomar como una opinión, sin más. Por ahora se mantiene la versión de su lesión y el covid-19.

Por ahora no se sabe mucho acerca de cómo se encuentra Ali, acerca de cuándo podría regresar. Pero podemos confirmar que se está cuidando.