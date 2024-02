Montez Ford lanza el álbum musical God is Good

Todos sus fanáticos esperan con ganas que WWE lo impulse individualmente pero en realidad Montez Ford no ha dejado de crecer, de dar pasos adelante, como ha sido el unirse a Bobby Lashley, una de las Superestrellas más importantes de las últimas décadas. De la misma manera, acaba de realizar un reality show con su esposa, Bianca Belair, lo cual no muchos tienen la oportunidad de hacer, y además le va a permitir mostrar mucho más de sí mismo, lo cual también puede beneficiarlo como luchador.

► Montez Ford lanza God is Good

Y estando en una situación magnífca en lo relativo a la lucha libre profesional, Montez Ford presenta al mundo su nuevo álbum de música, God is Good. Claramente, si también tiene éxito en este sentido, ello podría ayudarlo a seguir dando pasos adelante en la WWE. No es habitual ver a luchadores/raperos, o que la menos ambos elementos se junten en la compañía, pero no podemos evitar pensar en John Cena, quien, por cierto, no colabora en las canciones; sí Top Dolla (ahora AJ Francis).

As promised, it’s finally here! GOD IS GOOD – ALBUM NOW AVAILABLE ON ALL STREAMING PLATFORMS! It’s been a wild couple of weeks, but thank you all for your overwhelming & continued support with our reality show & everything. I hope you enjoy! -Tezziehttps://t.co/iyLy0UVFco — 𝕂𝕚𝕟𝕘 𝕋𝕖𝕫 (@MontezFordWWE) February 3, 2024

«Como prometí, ¡finalmente está aquí!

GOD IS GOOD – ¡ÁLBUM YA DISPONIBLE EN TODAS LAS PLATAFORMAS STREAMING!

Han sido un par de semanas salvajes, pero gracias a todos por su abrumador y continuo apoyo con nuestro reality show y todo.

¡Espero que disfrutes!

-Tezzie».

Y hablando de su futuro éxito individual en WWE, Montez Ford se mostraba despreocupado recientemente:

«Creo que es solo cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Una de las cosas principales de las que siempre me aseguro, pase lo que pase, es que estoy listo. En cualquier momento, puede ser el momento de actuar. Una de las cosas principales por las que siempre me aseguro es que estoy listo. He estado listo desde joven, sosteniendo todos estos campeonatos de la WWE como niño y diciendo: ‘Esto va a suceder algún día. Va a suceder. No sé cuándo, pero va a suceder’, y simplemente tener eso resonando en mi mente para que, pase lo que pase en la WWE, ya sea con los Street Profits, ya sea con Bobby Lashley y Angelo Dawkins y mi esposa [Bianca Belair]. Va a suceder. Siempre he manifestado eso, y sé que una vez que la pelota esté en mi tejado, anotaré. Estaré haciendo números como Wilt Chamberlain».