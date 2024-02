Durante el episodio de AEW Collision de esta semana, Bryan Keith tuvo la oportunidad de luchar contra Eddie Kingston en un combate no titular pero que de haberlo ganado lo hubiera situado como retador al Campeonato Continental, al Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG o al Campeonato Mundial ROH, o a los tres, que tiene en sus manos «The Mad King». No obstante, «The Bounty Hunter» perdió la lucha. Eso sí, dando un fantástico espectáculo.

Pero no tuvo nada de qué lamentarse el guerrero de 32 años de Houston, Texas. Primero, porque estaba luchando en su estado natal. Segundo, porque apenas acababa de volver a Estados Unidos de una breve gira por Japón durante la cual trabajó en DDT. Y tercero, porque al término del enfrentamiento Tony Schiavone entró al cuadrilátero para comunicarle que AEW lo ha contratado, es decir, que es All Elite.

Welcome to the team. 'The Bounty Hunter' Bryan Keith is ALL ELITE!

«Bienvenido al equipo. ¡’El Cazarrecompensas’ Bryan Keith es All Elite! ¡Mira AEW Collision en TNT!».

Tony Khan también dio la noticia en redes sociales:

He fought an amazing battle tonight on #AEWCollision, and now it's official:@bountykeith is All Elite! Congratulations BK! pic.twitter.com/MrmespFNKo

— Tony Khan (@TonyKhan) February 4, 2024