La molestia por las respuestas de Triple H sobre Vince McMahon

El sábado 27 de enero WWE presentó su evento especial Royal Rumble, todo transcurrió con normalidad con uno que otro cambio que se dio por la reciente cloaca que se abrió, a raíz de la nueva demanda que se hizo pública hacía Vince McMahon por comportamiento más que inadecuado con una ex empleada.

Se sospecha que Brock Lesnar tiene que ver con lo anteriormente mencionado.

La casa de cartas se sigue cayendo y cual Kevin Spacey, Mr. McMahon ha sido apartado del proyecto que lo volvió una figura pública en Estados Unidos.

Es por ello que era de esperar que en la rueda de prensa posterior a Royal Rumble, se le preguntara a Triple H sobre la controversia.

Pero no fueron satisfactorias sus respuestas para un grueso del sector, que incluye periodistas y seguidores del pancracio. Lo anterior se sostiene en un periodista que asistió a la citada rueda de prensa y dejó caer su opinión en X, donde arrancó un debate que dejó algunos memes como este:

Brandon Thurston de Wrestlenomics publicó en su perfil de X un comunicado donde, no dejó en el tintero su insatisfacción por la respuesta que le dio Triple H en la rueda de prensa de Royal Rumble.

I respect everyone has different goals in wrestling media but we get to ask only a few questions per month to WWE EVP Paul Levesque and rarely have access to any other executive. A sex trafficking lawsuit was filed a few days ago against 3 parties: Vince McMahon, John…

— Brandon Thurston (@BrandonThurston) January 28, 2024