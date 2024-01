JBL: «Con Mauro Ranallo no tengo ningún problema»

En 2017, hubo una gran controversia en redes sociales, porque JBL atacó con palabras brutales Mauro Ranallo, lo que provocó que este se enojara con la empresa, y tras, supuestamente, sufrir algunos ataques de ansiedad, decidió marcharse de WWE.

Posteriormente, Ranallo volvió a la empresa como comentarista de NXT para no encontrarse con JBL. Sin embargo, muchos fans de WWE quedaron enojados con John Bradshaw Layfield, pues a la mayoría de los fanáticos les encantaba su estilo de narrar en el elenco estelar.

► JBL recuerda sus problemas con Mauro Ranallo en WWE

JBL recientemente en su ´podcast denominado Stories with Brisco and Bradshaw, en donde su coanfitrión es Gerald Brisco, decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos. Estas fueron sus palabras:

«He estado bastante callado porque no quería echarle más leña al fuego. Todo empezó cuando me pidieron que hablara sobre una encuesta que incluía a Ranallo durante un episodio de Bring it to the Table.

«Me dijeron: ‘Mauro acaba de retuitear una encuesta en la que él era seleccionado como el comentarista número uno’. Y yo dije: ‘Bueno, haré un discurso quejándome sobre eso’. Así que hice el discurso sobre la encuesta y dije que Mauro no era el mejor.

«Más tarde me dijeron que Dave Meltzer había tenido un problema con mi discurso, pero ni siquiera sabía que era la encuesta de Meltzer. Bueno, esa era su encuesta, eso muestra lo poco que sabía al respecto. Mauro lo vio, simplemente asumí que Mauro sabía que era un discurso actuado. Que era mi personaje, no el yo real.

«No hay animosidad entre Mauro y yo. La última vez que lo vi, crucé la calle para estrecharle la mano. Además, no tengo idea de por qué Ranallo dejó WWE y no estuve involucrado en ello.

«Para mí, fue una situación laboral, igual que ser un comentarista malo con él. Hasta donde yo sabía, no tenía una mala relación con él. En algún momento, Ranallo me consiguió boletos para una pelea de UFC entre Conor McGregor y Nate Díaz en Las Vegas, en ese momento teníamos muy buena relación».