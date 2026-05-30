MLW Fusion 30 de mayo 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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MLW Fusion se presenta este sábado 30 de mayo en The Signal, en Chattanooga, Tennessee, coliseo con capacidad para 2,000 aficionados. Será otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.

► Cartelera MLW Fusion 30 de mayo 2026

Superluchas - Logotipo MLW

  • Trevor Lee vs. Austin Aries
  • Shotzi vs. Priscilla Kelly
  • The Good Brothers vs. The Coffey Bros
  • ZAMAYA vs. Carolina Cruz
  • Diego Hill vs. Adam Brooks
  • Hammerstone vs. Bishop Dyer
  • Aparición de Matt Riddle
  • Conferencia de prensa de Killer Kross
  • Combate de Scarlett Bordeaux

► ¿Dónde ver MLW Fusion en vivo?

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 — Ciudad de México.
Sede: The SignalChattanooga, Tennessee.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX 18:00 beIN Sports, YouTube
Estados Unidos — Nueva York (ET) 22:00 beIN Sports, YouTube
Estados Unidos — Chicago (CT) 21:00 beIN Sports, YouTube
Estados Unidos — Denver (MT) 21:00 beIN Sports, YouTube
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 beIN Sports, YouTube
Canadá — Toronto 22:00 beIN Sports, YouTube
Centroamérica 20:00 beIN Sports, YouTube
Colombia / Perú / Ecuador 20:00 beIN Sports, YouTube
Venezuela / Bolivia 21:00 beIN Sports, YouTube
Chile 22:00 beIN Sports, YouTube
Argentina / Uruguay / Brasil 22:00 beIN Sports, YouTube
Reino Unido 01:00 (28 mar) beIN Sports, YouTube
España / Francia / Alemania 02:00 (28 mar) beIN Sports, YouTube
Japón 10:00 (28 mar) beIN Sports, YouTube
Australia — Sídney 12:00 (28 mar) beIN Sports, YouTube
Nueva Zelanda 14:00 (28 mar) beIN Sports, YouTube

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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