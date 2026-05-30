MLW Fusion 30 de mayo 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

MLW Fusion se presenta este sábado 30 de mayo en The Signal, en Chattanooga, Tennessee, coliseo con capacidad para 2,000 aficionados. Será otra noche interesante cargada de acción y grandes segmentos.
► Cartelera MLW Fusion 30 de mayo 2026
- Trevor Lee vs. Austin Aries
- Shotzi vs. Priscilla Kelly
- The Good Brothers vs. The Coffey Bros
- ZAMAYA vs. Carolina Cruz
- Diego Hill vs. Adam Brooks
- Hammerstone vs. Bishop Dyer
- Aparición de Matt Riddle
- Conferencia de prensa de Killer Kross
- Combate de Scarlett Bordeaux
► ¿Dónde ver MLW Fusion en vivo?
Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026.
Horario de referencia: 18:00 — Ciudad de México.
Sede: The Signal, Chattanooga, Tennessee.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX
|18:00
|beIN Sports, YouTube
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|22:00
|beIN Sports, YouTube
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|21:00
|beIN Sports, YouTube
|Estados Unidos — Denver (MT)
|21:00
|beIN Sports, YouTube
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|beIN Sports, YouTube
|Canadá — Toronto
|22:00
|beIN Sports, YouTube
|Centroamérica
|20:00
|beIN Sports, YouTube
|Colombia / Perú / Ecuador
|20:00
|beIN Sports, YouTube
|Venezuela / Bolivia
|21:00
|beIN Sports, YouTube
|Chile
|22:00
|beIN Sports, YouTube
|Argentina / Uruguay / Brasil
|22:00
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|Reino Unido
|01:00 (28 mar)
|beIN Sports, YouTube
|España / Francia / Alemania
|02:00 (28 mar)
|beIN Sports, YouTube
|Japón
|10:00 (28 mar)
|beIN Sports, YouTube
|Australia — Sídney
|12:00 (28 mar)
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|Nueva Zelanda
|14:00 (28 mar)
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Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano en algunos países.