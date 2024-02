MJF sintió que Cody Rhodes quería robarle el protagonismo en AEW

Después de haber sido maestro y pupilo, Cody Rhodes y MJF tuvieron una ardiente rivalidad en AEW que los llevó a enfrentarse en un mano a mano en Revolution 2020. Anteriormente, cuando su relación era buena, se habían unido contra Daga y Taurus en AAA Conquista Total Gira 2019.

Mientras luchaban, «The American Nightmare» era una de las estrellas de la compañía mientras que el «Better Than You» estaba empezando a destacar, a llamar la atención. Y hubo un momento en que sintió que Cody se la intentó robar. Fue cuando se hizo su famoso tatuaje.

► El tatuaje de Cody Rhodes

Quizá debemos tomar entre pinzas la información porque no proviene de ellos sino de Britt Baker pero eso es lo que apunta la luchadora en Mostly Sports:

«Así que, hubo mucha controversia en ese momento internamente porque… MJF, en ese entonces, no sé si puedo decir esto, pero lo diré porque al demonio con MJF. Sentía que Cody estaba tratando de robarle el protagonismo en ese momento porque estaban en una disputa en el evento de pago por visión. Cody vs. MJF, el gran momento de MJF, y fue como su gran momento, y de repente Cody aparece con un tatuaje en el cuello. MJF estaba como…»

El presentador Brandon Walker comentó: «¿Robando un poco el protagonismo?».

«Sí, eso es lo que dice MJF. Estoy seguro de que no le importa ahora porque MJF tiene éxito por sí mismo, pero en ese momento…».

En este momento, MJF es una de las grandes estrellas de la lucha libre profesional. No de AEW porque en realidad, por lo que sabemos oficialmente, no tiene contrato con la empresa. Actualmente, mientras se recupera de una lesión, es agente libre. Aunque se espera que siga siendo All Elite.