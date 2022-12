Es curioso que cuanto más éxito tiene un luchador menos combates disputa. Esto no siempre es así pero ahí está Roman Reigns en WWE. O MJF en AEW. Y saliendo de la lucha libre profesional podemos verlo también en las artes marciales mixtas, con Conor McGregor en UFC. No tienen por qué hacerlo e incluso eso es mejor para que cuando lo hacen creen momentos especiales.

Continuando con Maxwell Jacob Friedman, en 2022 solo ha tenido 9 combates. Nada que ver con el «Jefe Tribal», que tuvo 51 en el mismo lapso de tiempo; hay que apuntar que la compañía McMahon realiza house shows mientras que la organización Khan no pero aún así es mucha diferencia. Pero de todas maneras la «Sal de la Tierra» cree que no tiene por qué luchar más.

► MJF, tan cerca, tan lejos, de los encordados

Hablando recientemente con Sports Illustrated explicaba que no necesita luchar cada semana como un perdedor, «como Bryan Danielson«.

“Los fanáticos de la lucha libre se enojan conmigo por no luchar más. Escuché: ‘MJF, deberías luchar más’. Vete a la mi*rda, luchar duele. No soy un maldito perdedor como Bryan Danielson, fingiendo que subo al ring todas las semanas porque soy un nerd inconformista de la lucha libre. ¿Sabes lo que me importa? Ganar la mayor cantidad de dinero que pueda en el menor tiempo posible y mantener mi salud mental y física. No voy a salir y matar mi cuerpo por personas que son volubles».

¿Quién no querría que Roman Reigns, MJF y Conor McGregor lucharan/pelearan más?