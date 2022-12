¿Son The Acclaimed los nuevos The New Age Outlaws?

Es una costumbre en la lucha libre profesional (y otros deportes) realizar comparaciones entre las estrellas actuales con las pasadas. Atendiendo a esto, ¿podríamos decir que The Acclaimed son los New Age Outlaws de esta generación? La respuesta que muchas personas darían rápidamente es «no». Pero quien contesta a la pregunta es Max Caster, uno de los integrantes del equipo; recordemos que ambos son los Campeones Mundiales de Parejas AEW y están trabajando de cerca con Billy Gunn, quien formara aquella dupla con Road Dogg.

#TheAcclaimed (Max Caster and Anthony Bowens), with Billy Gunn, HAVE ARRIVED! Order #AEWAllOut LIVE on PPV on major providers, @BleacherReport, intl @FiteTV+@ppv_com RIGHT NOW! pic.twitter.com/Xf5SfV4Gbg

— All Elite Wrestling (@AEW) September 5, 2022