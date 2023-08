MJF: «Mi madre es una especie de p*rra»

Vamos a desterrar eso de que todos los hijos aman a todas las madres, como también el de que todas las madres aman a todos los hijos, simplemente porque no es cierto. Ahora, tampoco tenemos que entrar en terrenos oscuros, pues estamos hablando de MJF, a quien consideraríamos más bien complicado. Nunca responde lo que uno esperaría, o desearía, siempre tiene algo distinto que pasa por su mente y sale por su boca. Incluso cuando le preguntan si ama a su madre, como hicieron en la conferencia de prensa de All In 2023.

«Vaya, esa es una pregunta compleja. Creo que en realidad, ella puede ser una especie de p*rra y constantemente está tratando de llamar la atención sobre sí misma, sin ofender, mamá, que está aquí en la habitación. Sinceramente, si hay algo sobre mí, es que soy una persona sumamente humilde. Nunca trato de que todo gire en torno a mí. Entonces, no sé de dónde saca esa idea, porque yo no lo hago. En absoluto. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que soy humilde, ¿verdad? Soy como el tipo más humilde del mundo. Así que no la entiendo en absoluto. La manzana cayó muy lejos de la verdad, y solo desearía que dejara de hacer que todo se trate de ella todo el tiempo, porque yo nunca haría eso. Por cierto, soy el Campeón Mundial, estuve en el evento principal y gané esta noche con mi mejor amigo. No es gran cosa.»

Siempre en tono de broma, evidentemente. Por otro lado, no es la primera vez que The Devil habla de la mujer que le trajo al mundo, así como tampoco ella se ha cortado a la hora de hablar de él, como cuando durante su cumpleaños en 2022 lo reprendió por su mal comportamiento en AEW.

«Feliz cumpleaños a este que una vez fue… DULCE, ADORABLE, AMOROSO, ANGÉLICO, UN BEBÉ INOCENTE! No sé qué DIABLOS te sucedió ni a dónde fuiste, pero hoy elijo recordar a este niño y rezaré para que regrese algún día pronto.»

Happy Birthday to this once….SWEET, ADORABLE, LOVING, ANGELIC, INNOCENT BABY BOY! I dont’t know what the FU#% happened to you or where you went but today i will choose to remember this child and pray he will be back some day soon! pic.twitter.com/UbpdVAROc2

— nina friedman (@FriedmanNina) March 15, 2022