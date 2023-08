WWE da parte médico de Xavier Woods

Los miembros de The New Day, Xavier Woods y Kofi Kingston se enfrentaron el pasado lunes ante The Viking Raiders en un encuentro que terminó un tanto accidentado gracias a la presencia de Drew McIntyre y Matt Riddle, quienes estaban en la mesa de comentaristas. Durante el encuentro, McIntyre impactó accidentalmente con una silla a Woods, y esto allanó el camino para la victoria de Erik e Ivar.

► Xavier Woods estará ausente del siguiente Monday Night Raw

Evidentemente, las cosas no salieron bien para Xavier Woods, quien en su momento reveló que se ausentará de la siguiente edición de Monday Night Raw, por lo menos, ya que el inesperado percance provocó una distensión cervical en el miembro de The New Day. WWE abordó rápidamente la situación a través de un comunicado en sus redes sociales, describiendo los detalles de la lesión.

BREAKING: Xavier Woods suffered a cervical strain after getting hit by a chair thrown by Drew McIntyre. He will miss the upcoming Monday Night Raw. pic.twitter.com/WiZboDvke4 — WWE (@WWE) August 30, 2023

“Xavier Woods sufrió una distensión cervical después de ser golpeado con una silla arrojada por Drew McIntyre. Se le considera semana a semana y se perderá el próximo Monday Night RAW”.

Drew McIntyre y Matt Riddle están programados para enfrentar a The Viking Raiders el próximo lunes en WWE RAW, y habrá que estar atentos a ver si Kofi Kingston interfiere o no en cierta manera. La condición de Woods hará que no tome parte de esta ecuación, pero se espera que esté presente en la siguiente semana y, con ello, continuar su historia con los dos equipos ya mencionados. Recordemos que durante el episodio del 21 de agosto de Raw, los miembros de The New Day derrotaron a McIntyre y Riddle, mientras que dos semanas antes, The New Day derrotaron a The Viking Raiders.