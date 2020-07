En las últimas horas, Mike Bennett tuvo que volver a salir a aclarar a los fans que siendo Superestrella WWE, nunca estuvo en rehabilitación. Y es que recientemente celebró un hito al estar 2 años sobrio, y un fan decidió hacerse el gracioso y decirle que debía agradecer a WWE por este hecho, a lo cual el luchador le respondió con respeto.

I never went to rehab. My wife was my rehab. I recovered on the road. They never paid for my rehab and they also never reached out to me once.Not a single person in management ever contacted me to see if I needed help or if I was doing ok in my recovery.All credit goes to my wife https://t.co/SynsDmJMhe