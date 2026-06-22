Miembros de FTR se tomarán una pausa de la lucha libre

Ha pasado casi un mes desde que Dax Harwood y Cash Wheeler, los FTR, disputaron un combate en el ring en AEW Double or Nothing 2026, donde terminaron perdiendo el Campeonato Mundial de Parejas AEW contra Cope y Christian, pero uno de los temas de conversación durante este tiempo ha sido el rumor de que el dúo habría sido contactado por WWE para un posible regreso.

► FTR no luchan desde Double or Nothing

Mientras los rumores sobre el futuro de FTR se esparce en la red, Dax Harwod recurrió a su cuenta de Instagram diciendo que él y Cash Wheeler se tomarán un descanso de la lucha libre. Harwood dio la noticia en una extensa publicación, afirmando que tanto él como su compañero se encontraban física y mentalmente agotados tras años de giras constantes. En el caso de Harwood, incluso superó un desgarro en el bíceps, un desgarro del labrum de la cadera, una grave lesión en el hombro y tres hematomas en la zona lumbar para poder seguir compitiendo.

«Por primera vez en 12 años, hemos decidido alejarnos y tomarnos un tiempo para nosotros y nuestras familias. No estoy seguro de cuándo volveremos, qué haremos, cuánto tiempo más tendremos, ni siquiera si necesitamos demostrar algo. Sin embargo, nos veremos el 22 de agosto en @appalachianmountainwrestling, donde nos enfrentaremos a The Good Brothers en Corbin, Kentucky, y la semana siguiente, el 29 de agosto, por el Campeonato Británico Indiscutible de Parejas de @revprouk, donde lucharemos contra The Young Guns en el Wembley Arena.»

Wheeler se hizo eco de las palabras de Harwood en una entrevista reciente, señalando que mentalmente se sentía igual que durante su época con Harwood en «WWE NXT». Sin embargo, mencionó que físicamente se sentía cansado en este momento, aunque sugirió que él y su compañero estarían ya pensando en el final de sus carreras, y que su tercer reinado como Campeones Mundiales de Parejas de AEW probablemente sería el último.