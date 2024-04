Ante la mediaticidad que ha adquirido el evento Spring Break de GCW/Joey Janela (considerando todo lo mediático que podría ser un show «indie»), este año, se decidió presentar otra vez una segunda parte del mismo en el «WrestleMania Weekend», tras lo visto el viernes.

Y siguiendo la tradición, el combate que dio nombre a la velada, Clusterfuck, fue principal protagonista. De hecho, único combate presentado junto a una defensa del Campeonato de Parejas GCW dentro de una Punjabi Prison, pues la duración de la extravagante campal fue casi como la de un episodio de SmackDown o Dynamite, y donde Microman se alzó vencedor ante otros 79 competidores.

La presencia del luchador mini sobre la escena estadounidense es cada vez más habitual. Este 2024, tras varios combates el pasado año en MLW, Microman ha hecho de GCW su casa, y el público lo adora.

Celebrado esta pasada madrugada desde el Penns Landing Caterers de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU), GCW Joey Janela’s Spring Break: Clusterfuck Forever dejó los siguientes resultados.

Clusterfuck Forever! MICROMAN FINISHES the STORY! what an ending for this #Wrestlemania Weekend #JJSB8 pic.twitter.com/mKlXoFSmrc