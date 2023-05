‎”Odiaba a ese personaje porque la máscara era tan … Realmente hacía difícil mi respiración, ¿sabes? […] Surgió porque Jim Ross era un gran defensor mío, y el Sr. McMahon nunca estuvo interesado en mí. Pensó que no parecía una estrella. Y finalmente, mi nombre surgió en otoño del 1995, cuando Vince dijo: ‘Está bien, lo traeré, pero le cubriré la cara‘. Y así es como llegué a la compañía, y afortunadamente, a medida que pasaba el tiempo, descubrió que tenía una historia de vida real muy importante a mis espaldas y que podía contar. Entonces, pude inyectar mucho más realismo a ese personaje y realmente fue lo mejor que me pudo haber pasado […]‎”. Así hablaba Mick Foley de Mankind en 2021.

> Mick Foley elegiría a Mankind contra Bray Wyatt

Odiaba a ese personaje pero lo elegiría en un choque épico con Bray Wyatt en WWE. Podemos entender sus recientes palabras en Foley is Pod si tenemos en cuenta que probablemente de los cuatro -incluyendo a Dude Love y Cactus Jack- Mankind es probablemente el más transtornado de todos ellos, como dijo una vez Jim Ross. Y curiosamente tuvo uno de sus combates más memorables con The Undertaker en King of the Ring 1998; Wyatt es visto por muchos, aunque son realmente distintos, como quien ha tomado el testigo del Enterrador. De hecho, justo antes de que el endemoniado se ausentara nuevamente de la programación –debido a una enfermedad, supuestamente– tuvo un encuentro con el miembro del Salón de la Fama en el que pareció ocurrir el pase de antorcha.

“Si estuviera luchando contra Bray Wyatt, tendría que hacerlo como Mankind. De nuevo, tendría esa sensación de una película de monstruos y tal vez podríamos tomar algunas libertades creativas, especialmente en cuanto a la indestructibilidad. Creo que nos desafiaríamos mutuamente para hacer promos realmente geniales y que lo compensaríamos en el ring”.

¿Te gustaría ver a Mankind contra Bray Wyatt?