Mick Foley da una actualización tras sufrir conmoción

Unas semanas atrás, el miembro del Salón de la Fama WWE, Mick Foley compartía que a principios de 2025 sabría si volvería a luchar o no. No obstante, recientemente declinó la idea debido a que sufrió una conmoción cerebral, lo que se suma a la lista de problemas de salud que ha enfrentado, y le obligó a cancelar varias apariciones.

► Mick Foley ha mejorado tras sufrir conmoción cerebral

Recientemente, en su canal de YouTube, Mick Foley compartió una actualización positiva sobre su estado de salud luego de una conmoción cerebral que sufrió recientemente. Al principio, el miembro del Salón de la Fama WWE no se dio cuenta de que tenía la conmoción cerebral, pero desde entonces ha notado una mejora significativa y se siente mucho mejor, lo cual es una buena noticia. Foley describió el proceso de recuperación como una sensación de salir a la superficie después de nadar bajo el agua.

“Hola a todos, soy Mick Foley con una actualización sobre mi conmoción cerebral. Quizás puedas darte cuenta por el tono de mi voz que son buenas noticias. Realmente buenas noticias, incluso este fin de semana, cuando reanudé mi horario de trabajo, estaba un poco fuera de él, pero durante los siguientes tres días, realmente sentí que la niebla se disipaba, es como salir a la superficie después de haber estado nadando bajo el agua”.

“La última vez que tuve una de estas conmociones menores fue hace seis años, después de subirme a una montaña rusa, me enviaron de un lado a otro y ahora, después de este episodio, decidí que ya no voy a enfrentarme al dúo mortal del padre tiempo y la madre. naturaleza porque comenzaron a patearme el trasero y no es una revancha lo que estoy buscando, así que estoy muy feliz de haber tenido esta pequeña llamada de atención de una manera extraña. Realmente aprecio todos los buenos deseos. La gente me envió. Gente preocupada por mí. Lo estoy haciendo muy bien. Agradecemos siempre su apoyo. En caso de que te estés preguntando acerca de esta camisa. Es una camiseta personalizada con mi perro. Bernie es el apodo de Randall, el perro que lleva el nombre de Randy Orton. Sólo pensé que te gustaría saber algo para alegrarte el día.»