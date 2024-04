De un grande a otro grande. The Undertaker recientemente ha hablado en su video podcast Six Feet Under with Mark Calaway, y le rindió un gran tributo a Roman Reigns, quien fuera Campeón Universal Indisputable WWE durante varios años, durante más de mil 200 días. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► The Undertaker felicita a Roman Reigns

«Hombre, hubo muchos momentos realmente emocionales entre bastidores. Puedes imaginar a Roman regresando después de… qué asombrosa carrera como campeón. Si lo analizas y lo pones en el contexto del mercado actual, qué fenomenal carrera.

«Quizás no quedará registrado como el reinado más largo en los libros de récords, pero sí consideras la cantidad de cobertura, medios y exposición que hay hoy en día. Quiero decir, tienes que remontarte a alguien como Bob Backlund o la etapa inicial de Hogan. Ellos no tenían redes sociales. No tenían tanta televisión en vivo o ni siquiera luchaban en televisión.

«La parte más importante de eso es poder mantener el interés de la gente en esa historia durante tanto tiempo. Quiero decir, absolutamente [la mejor historia que hemos visto en años], había tantas capas en ella.

«Pero felicitaciones a él y a todos los que trabajaron en eso porque es difícil. Realmente difícil hacerlo bien. Hubo una narrativa realmente buena, involucrada en todo eso».