Mick Foley: «Sí, quiero una última lucha… Pero…»

A sus 58 años, el recordado Mick Foley, ha revelado algo impensado. Tiene en mente el poder salir del retiro y tener una lucha más. Pero, no cualquier lucha, sino un Death Match. Así lo ha revelado recientemente en una firma de autógrafos virtual con Highspots, en donde aseguró que si su regreso se materializa, tendría que ser fuera de WWE. Pero, hay más condiciones:

► Mick Foley saldría del retiro si logra bajar de peso… Y no lucharía en WWE

«Sí, estoy pensando en hacer una última pelea. Pero tendría que perder una cantidad extraordinaria de peso y no se está yendo tan rápido como esperaba. Así que voy a tener que reevaluar dónde estoy en cierto punto. No se trata del dinero.

«Quiero tener una última lucha divertida, pero estoy teniendo problemas. He estado haciendo ejercicio, me siento mejor, me estoy moviendo mejor, pero aún no se refleja en la balanza. Así que no estoy seguro. Tendré una respuesta para principios del próximo año… Hay muchas opciones diferentes en cuanto a oponentes para hacer algo así».

Foley no lucha en un combate de nivel desde 2010, cuando venció a Ric Flair en un Last Man Standing Match en TNA. En 2011 hizo equipo con Terry Funk y cayó ante Bob Orton y Roddy Piper, y en el 2012 estuvo en el Royal Rumble de WWE.