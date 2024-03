Marcin Tybura no está entusiasmado con llamada de Jairzinho Rozenstruik

Marcin Tybura fue llamado por Jairzinho Rozenstruik recién regresado a la columna de victorias. El veterano peso completo obtuvo una victoria por sumisión sobre Tai Tuivasa (15-7 MMA, 8-7 UFC) el sábado por la tarde en el evento principal de UFC Fight Night 239 en UFC Apex.

La victoria fue una recuperación de su derrota por nocaut técnico ante el ahora campeón interino Tom Aspinall en julio de 2023. Apenas unos minutos después de la victoria, Rozenstruik convocó a Tybura (25-8 MMA, 12-7 UFC) para una pelea.

«Siento que siempre he sido un peleador que no rechaza las peleas, así que si UFC (lo quiere). No soy exactamente alguien que responda, pero si UFC quiere hacerlo, estaré de acuerdo. Pero prefiero tener a alguien de mayor rango”.

Tybura y Rozenstruik tienen algo de historia. Se suponía que pelearían en enero de 2022, pero su pelea se trasladó a unos meses después. Sin embargo, semanas antes del enfrentamiento, Tybura se retiró de la pelea debido a una lesión. Tybura cree que una pelea con Rozenstruik sería muy similar a su sumisión en el primer asalto ante Tuivasa.

“La cosa es que se lo debo un poco a Jairzinho porque nuestra pelea estaba programada hace aproximadamente un año y tuve que reprogramarla, y luego me retiré de la pelea porque tuve algunos problemas de salud. Así que tal vez esa sea la pelea que tendré que hacer”.

Tybura está dispuesto a pelear contra Rozenstruik, pero realmente espera conseguir a alguien de mayor rango. No tiene un nombre específico en mente, solo quiere a alguien delante de él.

«No mencioné ningún nombre porque realmente sólo quería concentrarme en este y volver a estar en la columna de victorias, así que ahora mismo no tengo a nadie en mente. Pero cualquiera que esté entre los 10 primeros sería genial. Ahora es más bien una celebración y ya está”.