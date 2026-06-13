Michinoku Pro: Resultados «Viva México!!» Sangre Azteca Jr. se corona

«Viva México!!» fue el evento que Michinoku Pro Wrestling y la Oficina de Turismo de México en Japón presentaron en el Tokyo Korakuen Hall,

► «Viva México!!»

Ringo Yamaya fue el ganador del torneo donde compitieron ocho luchadores. Yamaya obtuvo como premio un viaje a México para una campaña de preparación.

Fujita Hayato apareció sobre el ring para saludar a la afición y mencionó que sigue en tratamiento (de cáncer) y espera regresar pronto. Señaló que le gustaría enfrentar a El Desperado en un mano a mano.

MIRAI y Mei Suruga integraron un divertido equipo que logró imponerse a Kaho Kobayashi y CoCo.

En batalla de tercias, The Great Sasuke, Rasse y Andy Wu dieron cuenta de Taro Nohashi, Luis Mante y Kagura. El mexicano Mante de Dragon Gate fue invitado especial.

En el turno semifinal, El Desperado se alió con KUUKAI y Van Vert Jack para doblegar a Dick Togo, ARASHI y Van vert Negro. Despy mencionó que se sintió muy bien en su primera aparición en Michinoku Pro.

En la batalla estelar, el joven mexicano Sangre Azteca Jr. conquistó por primera vez el Campeonato de Peso Jr. Tokohu MPW tras imponerse al experimentado MUSASHI de AJPW. Esta era la segunda ocasión en su tercer reinado que MUSASHI exponía su cetro. Sangre Azteca Jr. se mostró ágil y certero en sus ataques; en su presentación estuvo acompañado por Luis Mante y El Desperado, lo que le dio gran motivación.

Tras 25 minutos de refriega, el enmascarado mexicano sometió a MUSASHI con la Pyramide para proclamarse nuevo monarca, el número 33 en la historia de éste cinturón. Es además, el tercer mexicano en apoderarse del cetro que también lograron Atlantis (2003) y Pantera Jr. (2024 y 2025).

Tras celebrar su triunfo, Sangre Azteca Jr. recibió el reto del también enmascarado Marukan Softman.

Los resultados completos son:

Michinoku Pro «MICHINOKU PRO 2026 TOKYO EVENT VOL. 1 ~ VIVA! MEXICO!», 12.06.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,012 Espectadores

1. PRIMERA LUCHA A UNA CAIDA: Yappe Man #1, Yappe Man #2 y Manjimaru vencieron a Brahman Shu, Brahman Kei y ken45° (5:21) con la SHINJO de Manjimaru sobre Kei.

2. SEGUNDA LUCHA ESPCIAL EQUIPO DE 8 PERSONAS Relevos Atómicos: Marukan Softman, Jun Nishikawa, Ringo Yamaya y Tunagu Sato vencieron a Yasutaka Oosera, Nanbu King, Aizawa No.1 y Jewel Bird

1) Marukan Softman, Jun Nishikawa, Ringo Yamaya y Tunagu Sato vencieron a Yasutaka Oosera, Nanbu King, Aizawa No.1 y Jewel Bird (7:58) con un Ten-Tier Soft-Style Headbutt de Softman sobre Aizawa.

2) Ringo Yamaya y Tunagu Sato vencieron a Marukan Softman y Jun Nishikawa (3:36) con un Jackknife Hold de Sato sobre Nishikawa.

3) Ringo Yamaya venció a Tunagu Sato (2:33) con la MANZANA.

3. TERCERA LUCHA DE AMAZONAS: MIRAI y Mei Suruga vencieron a Kaho Kobayashi y CoCo (13:55) con Cradle de MIRAI sobre CoCo.

4. CUATRO LUCHA LUCHA CLASICA: The Great Sasuke, Rasse y Andy Wu vencieron a Taro Nohashi, Luis Mante y Kagura (8:43) con un Sasuke Special Ver. 10.2 Segway (No Imitations Allowed) de Sasuke sobre Nohashi.

5. LUCHA SEMIFINAL LUCHA ESTRELLAS: El Desperado, KUUKAI y Van Vert Jack vencieron a Dick Togo, ARASHI y Vanvert Negro (14:04) con la Pinche Loco de Desperado sobre ARASHI.

6. Tohoku Jr. Heavyweight Title – LUCHA ESTELAR EN COMBATE POR EL DE PESO Jr. DE TOHOU: Sangre Azteca Jr. venció a MUSASHI (c) (25:02) con La Pyramide – conquistando el título