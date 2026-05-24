Michinoku Pro y la oficina de Turismo de México en Japón anuncian Viva México!!

Michinoku Pro Wrestling y La oficina de Turismo de México en Japón anunciaron la realización del evento «~VIVA! MEXICO!~«.
La función tendrá lugar el 12 de junio en el Tokyo Korakuen Hall, donde participarán luchadores mexicanos como invitados especiales, además de varios luchadores de la escena independiente japonesa.
Será un evento con duelos interesantes, una lucha de campeonato, lucha femenina y luchas cómicas. En uno de los encuentros, ocho jóvenes promesas de Michinoku Pro combatirán en una lucha de eliminación, donde los dos finalistas ganarán un viaje a México de preparación luchística.
En el turno semifinal, la superestrella de NJPW, El Desperado, se aliará a KUUKAI y Van Vert Jack para enfrentar a la tercia de ARASHI, Dick Togo y Van Vert Negro.
En el turno estelar, MUSASHI expondrá por segunda ocasión en su tercer reinado, el Campeonato de Peso Jr. MPW Tohoku ante el joven mexicano enmascarado Sangre Azteca Jr., quien busca hacerse del cetro por primera vez y convertirse en el tercer luchador mexicano en porter este título.
El cartel queda como sigue:
NOAH «N-1 VICTORY 2022», 12.06.2026
Tokyo Korakuen Hall
1. Manjimaru, Yapper Man 1 y Yapper Man 2 vs. Brahman Kei, Brahman Shu y Ken45
2. Lucha por un viaje a México: Aizawa NO. 1, Jewel Bird, Nanbu King y Yasutaka Oosera vs. Jun Nishikawa, Marukan Softman, Ringo Yamaya y Tsunagu Sato
3. Mei Suruga y MIRAI vs. CoCo y Kaho Kobayashi
4. Andy Wu, Rasse y The Great Sasuke vs. Kagura, Luis Mante y Taro Nohashi
5. El Desperado, KUUKAI y Van Vert Jack vs. ARASHI, Dick Togo y Van Vert Negro.
6. MPW Tohoku Junior Heavyweight Title: MUSASHI (c) vs. Sangre Azteca Jr.