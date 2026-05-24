NJPW: Resultados «Best of the Super Jr. 33» Día 5 |Titán sigue imparable

Para la quinta fecha del torneo «Best of the Super Jr. 33«, New Japan Pro Wrestling se trasladó a Osaka.
► «Best of the Super Jr. 33» Día 5
En choque de tercias, TMDK (Hartley Jackson, Robbie Eagles y Ryohei Oiwa) dominaron a Tiger Mask, Toru Yano y YOH. Al final de la lucha, Tiger Mask agradeció al público de Osaka por su apoyo durante su carrera.
En una rápida lucha, Nick Wayne doblegó a Daiki Nagai para sumar seis puntos.
Titán se mantiene como líder del grupo al ligar su quinto triunfo, imponiéndose en esta ocasión a Ryusuke Taguchi.
Valiente Jr. sufrió un nuevo descalabro, esta vez ante Francesco Akira, quien obtuvo su segundo resultado positivo.
El experimentado Jun Kasai no tuvo contemplaciones ante Robbie X y con su estilo ultraviolento consiguió sumar seis puntos.
En el turno estelar, Master Wato, oriundo de Osaka, se brindó al máximo para dar cuenta de Kosei Fujita. De esta manera, Wato contabilizó seis puntos y ofreció volver a ganar esta competencia.
Los resultados completos son:
NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 33», 22.05.2026
Osaka City Central Gymnasium Sub Arena (Asue Arena Osaka)
1,192 Espectadores
1. Taiji Ishimori y Gedo vencieron a Tatsuya Matsumoto y Taisei Nakahara (5:58) con un Bone Lock de Ishimori sobre Nakahara.
2. Jakob Austin Young y Zane Jay vencieron a Daisuke Sasaki y Masatora Yasuda (6:33) con una Jacob’s Ladder de Young sobre Yasuda.
3. Ryohei Oiwa, Hartley Jackson y Robbie Eagles vencieron a Toru Yano, YOH y Tiger Mask (7:36) con un TM Clutch de Oiwa sobre Tiger.
4. El Desperado, KUSHIDA y Hyo vencieron a SHO, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo (8:25) con un Modified Inside Cradle de KUSHIDA sobre Togo.
5. Best of the Super Jr. – Grupo A: Nick Wayne [6] venció a Daiki Nagai [0] (5:24) con Wayne’s World.
6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Titan [10] venció a Ryusuke Taguchi [6] (7:31) con la Llave Immortal.
7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Francesco Akira [4] venció a Valiente Jr. [2] (9:42) con un Crown Fall.
8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Jun Kasai [6] venció a Robbie X [4] (12:06) con un Vertical Drop Reverse Tiger Driver.
9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Master Wato [6] venció a Kosei Fujita [4] (14:30) con un Tsutenkaku German Suplex Hold.
– Best of the Super Jr. 33 – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Titan [10]
2. Ryusuke Taguchi [6]
-. Nick Wayne [6]
-. Jun Kasai [6]
-. Master Wato [6]
6. Kosei Fujita [4]
-. Robbie X [4]
-. Francesco Akira [4]
9. Valiente Jr. [2]
10. Daiki Nagai [0]
Grupo B:
1. Daisuke Sasaki [6]
-. YOH [6]
-. SHO [6]
4. Taiji Ishimori [4]
-. El Desperado [4]
-. Yoshinobu Kanemaru [4]
7. KUSHIDA [2]
-. Hyo [2]
-. Robbie Eagles [2]
-. Jakob Austin Young [2]