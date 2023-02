The Bloodline ha sido una facción muy dominante durante casi dos años por una variedad de razones. Liderados por Roman Reigns, han logrado mantenerse en la cima, y la adición de Sami Zayn como Uce Honorario solo mejoró las cosas, convirtiendo este idilio en una historia digna de una producción cinematográfica que llegó a su climax el pasado sábado en Royal Rumble, cuando el ex Campeón Intercontinental decidió, mediante un silletazo sobre Reigns, ponerle fin a su alianza con The Bloodline, y de inmediato el resto de miembros decidieron castigarlo hasta dejarlo inmóvil sobre el ring. Solo Jey Uso se rehusó a este hecho y decidió abandonar el ring antes que sus compañeros.

► Michael Cole elogió la historia de Sami Zayn y The Bloodline

Como era de esperarse, en el reciente Friday Night SmackDown, continuó un nuevo episodio de esta “novela” entre Sami Zayn y The Bloodline, en donde finalmente el ex Uce Honorario lanzó un reto al Jefe Tribal para Elimination Chamber, donde una vez más estará el Campeonato Universal Indisputable WWE en juego. El segmento, en sí, fue lo más destacado del reciente programa, en donde todos los involucrados ejecutaron a la perfección su papel.

Durante una aparición reciente en The Pat McAfee Show, el comentarista de SmackDown, Michael Cole habló sobre la historia de Sami Zayn y The Bloodline. Cole dijo que cree que su historia merece un Emmy.

“Esta historia de Roman Reigns-Kevin Owens-Bloodline-Sami Zayn es probablemente la mejor televisión que hemos hecho en una década. Y es digno de un Emmy en muchos sentidos”.

Los premios Emmy se otorgan a lo mejor de la televisión estadounidense, y WWE ha intentado obtener uno durante años por su programación, pero aún no ha sucedido. Habrá que ver si algún día alguna de estas historias cumplen con ese viejo anhelo.