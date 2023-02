3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SmackDown 3 de febrero 2023

WWE SMACKDOWN 3 DE FEBRERO 2023 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, el primero luego de Royal Rumble. En el segmento estelar, tuvimos la presencia de Roman Reigns, quien se refirió a la traición de Sami Zayn en el reciente evento premium, concretándose una lucha entre ambos para Elimination Chamber.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 3 DE FEBRERO 2023

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Shotzi vs. Natalya vs. Shayna Baszler vs. Zelina Vega

Combate un tanto apático sin que nadie aquí tenga ningún tipo de impulso, siendo la ganadora claramente solo alguien para completar la lucha dentro de la Cámara de la Eliminación. Dicho esto, fue mucho más limpio en términos de ejecución que el de Charlotte vs Sonya.

► 1– Charlotte Flair vs. Sonya Deville

Demasiado largo para nuestro gusto. Poco interés, sin mencionar la falta de coordinación que tuvieron. No había ninguna posibilidad de que Sonya ganara aquí, pero igual fue muy errática, y el rendimiento de Charlotte fue menor del que nos ha tenido acostumbrados.

LO MEJOR

► 3– The Brawling Brutes vs. The Viking Raiders

Aunque no seamos fanáticos de ver a The Brawling Brutes perder aquí, ciertamente terminaron dando un combate decente, con Butch haciendo la mayor parte del trabajo, y mostrando su calidad.

► 2– Imperium vs. Ricochet y Braun Strowman

No fue mejor debido a los cortes comerciales, pero la acción fue bastante sólida. Lástima que Imperium pierda de nuevo, aunque si The Usos todavía se van a inclinar, tiene sentido que Strowman y Ricochet sean los retadores aquí, dándoles retadores frescos a Jimmy y Jey mientras estos continúan con su historia particular

► 1 – Roman Reigns y Sami Zayn

Nuevo SmackDown y nuevo capítulo en la historia entre Sami Zayn y The Bloodline. La ausencia de Jey Uso le añadió más drama aquí, pero ciertamente se concretó lo que ya se estaba rumorando: una lucha entre Roman Reigns y Sami Zayn para Elimination Chamber, y las actuaciones de ambos durante el segmento estelar volvió a ser digna de una producción cinematográfica.