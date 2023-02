El próximo episodio de Friday Night SmackDown comienza a tomar forma cuando apenas acabamos de dejar atrás el más reciente. Y es que la WWE acaba de anunciar dos luchas con implicaciones titulares que tendrán lugar en la marca azul la semana que viene, en el que será el penúltimo show antes de Elimination Chamber 2023.

► El próximo SmackDown

The Usos van a exponer el Campeonato de Parejas SmackDown ante Ricochet y Braun Strowman. No el título indiscutible sino solo el azul. Esto es interesante porque quizá los samoanos no pierdan su corona de uan sino poco a poco. Y ciertamente los actuales contendientes están en un gran estado de forma. Es interesante también apuntar a la historia actual de The Bloodline y recordar que durante todo el SmackDown de anoche la facción estuvo buscando a Jey Uso, que no apareció en ningún momento. Aparezca cuando aparezca, ya sea el lunes en Raw o el viernes próximo, va a tener que responder ante Roman Reigns.

Al mismo tiempo, Rey Mysterio, Santos Escobar, Karrion Kross y Riddick Moss se enfrentarán en una lucha Fatar 4-Way para determinar al nuevo contendiente al Campeonato Intercontinental de Gunther. El favorito debería ser el enmascarado, tanto por su condición de técnico como porque está en un buen momento después de haber derrotado a Kross la semana pasada. Otra interesante opción sería Escobar, aunque eso los llevara a una rivalidad de rudos, pues también podrían enfrentarse sus respectivas facciones, Imperium y Legado del Fantasma. Veremos qué sucede en el próximo SmackDown y quienes salen ganadores de estas dos luchas.