The Big Show es un veterano de la industria luchística que carga sobre sus hombros una enorme carrera, nunca mejor dicho, que querría tener cualquier luchador. Es una leyenda de los encordados que ha inspira a las nuevas generaciones y que siempre será recordado como uno de los más grandes, en todos los sentidos. Alguien que sigue en activo, aunque no tanto como todos querríamos. Pero no, no se ha retirado todavía.

Por todo esto y por más, cuando habla, debemos escucharlo. Porque su opinión tiene detrás mucha experiencia y sabiduría que para sí la querría un servidor.

► Los mejores del negocio para Big Show

Teniendo todo esto en cuenta, hablemos de a quienes considera los mejores del negocio. En una reciente entrevista con Sports Illustrated, el futuro miembro del Salón de la Fama de la Gran W hizo estas declaraciones sobre dos de sus compañeros de vestidor:

“Seth Rollins y Randy Orton son los dos mejores en el negocio. Seth Rollins puede hacerlo todo. Es increíblemente talentoso, uno de los mejores que he visto en mucho tiempo. Randy Orton hace que todo lo que hace en el ring parezca fácil. Tiene tanta fluidez en sus movimientos. Randy siempre se enoja cuando digo esto, pero hace que parezca fácil y hermoso; y Seth puede hacerlo literalmente a un nivel superior. No puede hacerlo todo a un nivel medio, puede hacerlo todo a un nivel superior».

No nos cabe duda de que ambos luchadores se sienten honrados de que Show tenga esta opinión de ellos. Eso teniendo en cuenta las muchas veces que los tres se han batido el cobre en un encordado. Pero al final todo se acaba perdonando.

Aunque quizá el veterano no acabara todavía con «The Monday Night Messiah». Veremos qué ocurre pasado mañana en Raw.