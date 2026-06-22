Maxxine Dupri rechaza la disculpa de Chad Gable: «Todo lo que dices es mentira»

Chad Gable protagonizó uno de los segmentos más emotivos del Raw de este 22 de junio. El luchador reconoció haber vivido un mes difícil tras perder la máscara en México y aprovechó el micrófono para ofrecer una disculpa pública a sus antiguos compañeros de Alpha Academy.

► Momentos clave

“Pero me di cuenta que la máscara no era lo único que había perdido. Perdí respeto, perdí reputación, perdí amigos”.

Gable explicó que, inspirado por lo que Rey Mysterio le enseñó sobre la importancia del perdón, decidió pedir la presencia de los miembros de Alpha Academy: Otis, Maxxine Dupri y Akira Tozawa.

► Una disculpa a cada uno de sus excompañeros

A Maxxine le recordó que, desde que llegó al grupo, se dedicó a aprender y logró algo que ni él mismo le había enseñado: ganar un campeonato. Sin embargo, reconoció que la manera en que la trató fue indigna de ese logro.

“Pero la manera en que te traté fue patética”.

A Tozawa le dijo que tiene el corazón de un león y que lo trató de manera vergonzosa. Pero fue con Otis con quien Gable se mostró más vulnerable, llamándolo el amigo más fiel y leal que cualquier persona pudiera desear:

“Habrías detenido un tren por mí. Fuimos amigos por 20 años y te extraño. Entrenamos en el centro olímpico, fuimos campeones de parejas, cargaste a mis hijas cuando nacieron, pero eché todo a la basura”.

Gable cerró su mensaje reconociendo que, aunque ninguno de los tres le debía nada, él sí les debía algo a ellos:

“Ustedes tres no me deben nada, pero yo les debo algo. Así que viéndolos a los ojos, les digo que lo siento”.

► La respuesta de Maxxine: «Te dejamos solo»

Maxxine tomó el micrófono y dejó claro que ya no cree en las palabras de Gable, recordando que hubo un momento en que le creyó todo, pero que ahora sabe que todo lo que dice es mentira.

“Si lo quieren perdonar, lo entiendo. Si le quieren dar una segunda oportunidad, lo entiendo, pero yo no”.

Maxxine recordó el momento en que Gable la hizo ponerse de rodillas para humillarla, y remató su respuesta dejando claro que el grupo decidió devolverle el mismo trato que él les dio:

“Esto siempre ha sido todo con respeto a ti. Esta disculpa es para ti. Pero cuando yo conseguí mi sueño me di cuenta de que no te necesitamos. Así que te dejamos como nos dejaste: solo”.