Maxxine Dupri: «Me gustaría estar en un nuevo Total Divas»

«Amaba Total Divas, estaba obsesionada con Total Divas. Mi abuelo es un gran fanático. Solía llevar a mi papá a los shows de la WWE. Él lo ve todas las semanas, así que oficialmente soy la nieta favorita, lo cual es bastante emocionante. Mi novio es un gran fanático de la WWE, así que durante la pandemia, eso era lo único que se veía en nuestra casa. Si él jugaba un videojuego, siempre era WWE 2K, y yo decía: ‘¡Es Total Divas! Vamos a revivirlo’». Mediado 2023, Maxxine Dupri explicaba que sin Total Divas quizá ella no estaría en WWE.

► Maxxine Dupri de Total Divas

A comienzos de 2024 la luchadora vuelve a hablar de aquel popular reality show que mostraba la vida privda de las integrantes de la división femenil de la compañía en Lightweights. El programa tuvo nueve temporadas de 2013 a 2019 y no se sabe nada sobre si podría haber un reinicio o una continuación pero Maxxine querría formar parte si así fuera.

«Total Divas, por supuesto. Estoy lista para participar, ¡vamos!… Haría un reality show si fuera para la WWE; de lo contrario, no me imagino en un programa de realidad porque soy una persona muy sensible y empática.

«Sería muy difícil para mí empezar una pelea y arruinar el día de alguien, y luego irme a dormir esa noche. No puedo hacerlo, estaría dándole vueltas al asunto durante horas. Si alguien me trata mal, las lágrimas estarían a punto de salir».

Total Divas no pero no hace mucho se emitió un nuevo reality show de WWE enfocado en la vida de Bianca Belair y Montez Ford. «The EST of the WWE» sería una participante interesante para ese nuevo show de luchadoras. Ella, Maxxine Dupri, Rhea Ripley, Liv Morgan, Becky Lynch, Charlotte Flair, Tiffany Stratton, Bayley, Asuka… ¿Por qué no?